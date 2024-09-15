حزب الله: إستهدفنا منظومة‎ ‎فنية‎ ‎في موقع المالكية بمحلقة انقضاضية وأصبناها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها

وجهت القاضية غادة عون في تصريح لها، رسالة إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، تعليقاً على قراره بزيارة رياض سلامة في السجن رغم كل ما فعله هذا الأخير، "لان رحمة الله أوسع بكثير من منظارنا الضيق خاصة وان الرب يسوع أوصى بذلك عندما قال كنت سجينا" فزرتموني وجائعا فاطعمتوني".
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط امطار متفرقة ومتقطعة خاصة في المناطق الجنوبية مع احتمال تشكل بعض الخلايا الرعدية.
الحدث - سركيس نعوم - الحلقة الكاملة