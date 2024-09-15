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محليات

صرخة ورسالة من وزير الأشغال بشأن الفيضانات على الطرقات

2024-09-15 | 02:42
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صرخة ورسالة من وزير الأشغال بشأن الفيضانات على الطرقات
صرخة ورسالة من وزير الأشغال بشأن الفيضانات على الطرقات


كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة عبر حسابه على "إكس":

"أشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الامطار جارية ومتواصلة على مختلف الأوتوسترادات في كافة المناطق اللبنانية من بيروت جنوبا وشمالاً وإلى جبل لبنان وصولا الى البقاع، ولكننا نلفت إلى أنه يتم ضياع الجهود المبذولة، وذلك بمجرد عدم الالتزام برمي النفايات عليها وداخل مصباتها (كما تبين الصور المرفقة من مختلف المناطق)، علماً بأن ورش متعهدي الوزارة كانت قد قامت بهذه المهمة، وستواصل التنظيف والتعزيل مجدداً، ولكن المشهد المبين، يمكنه أن يحدث وفي غضون ساعة واحدة من إتمام عملية التعزيل والتنظيف، فما الذي كان سيحدث لو تلاه هطولاً للأمطار؟ ألن تحدث انسدادات وفيضانات على الطرقات؟ 
مجدداً نطلق صرخة التكامل بين مختلف الجهات المعنية والتي أصبحت معلومة، ومعها بالتأكيد التزام المواطنين والمقيمين، وذلك للعمل معاً كي يُصار الى التخفيف قدر الامكان من حدوث فيضانات على الاوتوسترادات والطرقات والحد من أثارها السلبية على الجميع".
 
صرخة ورسالة من وزير الأشغال بشأن الفيضانات على الطرقات

محليات

علي حميّة

الفيضانات

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