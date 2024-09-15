بري لمناسبة المولد النبوي الشريف: فلسطين والجنوب هما القياس والمقياس للحق

هنأ رئيس مجلس النواب نبيه بري اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف قائلاً:

"في ذكرى مولد النبي الأكرم محمد (صل الله عليه وعلى آله وسلم)... ذكرى مولد من أخرج الأمة والإنسانية من ظلمات الجهل الى نور الهداية والخير والعدل ورحمة للعالمين.

نتطلع في هذه المناسبة المباركة إلى فلسطين أرض الاسراء والمعراج إلى التراب الذي يرتوي بدماء الشهداء، إلى لبنان إلى جنوب البذل والتضحية والصمود والفداء والشهادة والشهداء... هناك القياس والمقياس للحق في مواجهة الباطل، فليكن المولد هذا العام عملاً وجهاداً لإستيلاد قيم الوحدة والتراحم والتلاقي ..فتلك القيم هي سبيل الخلاص للوطن وللإنسان".