حزب الله: إستهدفنا التجهيزات التجسسية ‏في موقع رويسات العلم بصاروخٍ موجه أصابها بشكلٍ مباشر مما ‏أدى إلى تدميرها

صدر عن لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية بتاريخ ١٤ أيلول ٢٠٢٤، البيان الآ’تي:
تُعلن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، أنّ نتائج الامتحانات الرسميّة لكافة الشهادات سوف تصدر يوم الاحد الواقع فيه 15 ايلول 2024 عند الساعة العاشرة والنصف مساءً.يُمكن للطلاب المُرشّحين عن الشهادة المذكورة آنفًا الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين:- Results.vte.gov.lb- Results.vte-gov.comالدكوانه في 15/09/2024
تعثر العدو الاسرائيلي بمنشور فوق الوزاني يدعو السكان في تلك المنطقة وجوارها الى إخلائها ومغادرة منازلهم فورا، والتوجه شمالا إلى منطقة الخيام بحلول الساعة الرابعة عصرا وعلى التوقيت نفسه وقع التضارب في البيانات الاسرائيلية وبين نفي وتأكيد، جزمت اذاعة اسرائيل النبأ، وقالت إن إلقاء المناشير كان مبادرة من أحد ألوية الجيش عند الحدود اللبنانية وليس قرارا سياسيا غرق المسؤولون الاسرائيليون في شبر من نهر الوزاني.