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محليات

"الانباء" الكويتية: لا خطط لدعم مادي للبنان إلا اذا تحققت هذه الشروط

2024-09-16 | 01:15
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&quot;الانباء&quot; الكويتية: لا خطط لدعم مادي للبنان إلا اذا تحققت هذه الشروط
"الانباء" الكويتية: لا خطط لدعم مادي للبنان إلا اذا تحققت هذه الشروط

مصادر مقربة من دبلوماسيين: ما تقوم به اللجنة الخماسية من دعم سياسي في الملف الرئاسي، هو السبيل الوحيد لإنجاز الاستحقاق

أفادت معلومات عن مصادر مقربة من ديبلوماسيين فاعلين لصحيفة "الأنباء" الكويتية بأن لا خطط لدعم مادي في الوقت الحاضر للبنان إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تتحمل المسؤولية الوطنية في تنفيذ الإصلاح وتوطيد العلاقات بين لبنان وأشقائه العرب ومع الدول الصديقة لانتظام عمل مؤسسات الدولة.
 
وذكرت المصادر أن ما تقوم به اللجنة الخماسية من دعم سياسي في الملف الرئاسي، هو السبيل الوحيد لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وعلى أساس النتائج يبنى على الشيء مقتضاه.

وتوقعت المصادر أن تغيير قواعد الاشتباك في الجنوب اللبناني، «سيؤدي حتما إلى إبقاء الشغور الرئاسي إلى ما بعد الانتخابات الأميركية، وعلى ضوء ذلك يصار إلى حسم الأمور على الساحة اللبنانية».

وتساءلت: «هل يستطيع لبنان أن يتحمل هذا التأخير للانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة؟ وهل سيكون له دور في مسألة التسوية الإقليمية التي يعمل عليها في أكثر من عاصمة إقليمية؟».
 
"الانباء" الكويتية: لا خطط لدعم مادي للبنان إلا اذا تحققت هذه الشروط

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الانتخابات الرئاسية

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