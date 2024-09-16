فراس حمدان: رياض سلامة كان "بيدقاً" بيد المنظومة السياسية وثورة 17 تشرين لها الفضل بتوقيفه

رعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، توقيع مذكرة تفاهم بين مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" ومؤسسة "ديانا بو درغام تنوري لسرطان النساء"، وافتتاح" مركز سرطان النساء" الأول من نوعه في لبنان والمنطقة، في قاعة المجلس في الادارة العامة في المستشفى، في حضور وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله، رئيس جامعة القديس يوسف ورئيس مجلس إدارة مستشفى أوتيل ديو دو فرانس الأب البروفسور سليم دكاش، المدير العام لشبكة مستشفيات (USJ-HDF) نسيب نصر، مدير مركز سرطان النساء البروفسور دافيد عطالله، ورئيسة المؤسسة ديانا بو درغام تنوري، وممثلين عن شركة benta group وحشد من الأطباء، الاكاديميين واداريين في المستشفى واعلاميين.