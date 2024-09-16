الحدث - فراس حمدان- الحلقة الكاملة

واضاف حمدان خلال برنامج الحدث على "الجديد": "سلامة كان بيدقاً بيد المنظومة السياسية ويمشي مصالحها على حساب مصلحة الشعب اللبناني والدولة".

وتابع: "ان الغطاء رفع عن سلامة ، موضحاً ان عوامل عدة ادت الى توقيفه بدأت من ثورة 17 تشرين لافتاً الى "ارتكابات وجرائم مالية عدة ارتكبت بحق الشعب اللبناني".

واوضح: "هناك انهيار اقتصادي وفجوة مالية تبلغ نحو 70 مليار دولار وانهيار لسعر الصرف على حساب مصلحة الشعب اللبناني والليرة اللبناني والمصرف المركزي ".

وفي رده على سؤال ان كان "الوطني الحر" له الفضل بتوقيف رياض سلامة قال حمدان: عندما يكون مشاركاً في السلطة التنفيذية والسياسية وفريقاً اساسياً على طاولة مجلس الوزراء ويتم التجديد للحاكم بـ6 ثوان وعندما يكون جزءاً من منظومة المصارف وموافقاً على السياسات المالية ليس له فضل بما حصل اليوم بل صاحب الفضل هو انتفاضة 17 تشرين .

وتابع : " حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري مطالب بكشف الصندوق الاسود "ملف اوبتيموم" وسأتخذ اجراءات قضائية مع عدد من المحامين تتعلق بهذا الملف"، مضيفاً: " لن نسمح بان يبقى ملف رياض سلامة محصوراً بقضية الـ42 مليون دولار والملف يتعلق بمليارات الدولارات ولن نسمح بلفلفته ورؤوس كبيرة متورطة فيه ".

وفي سياق آخر قال حمدان ان "المصلحة الوطنية تقتضي اليوم وقف اطلاق النار في الجنوب وعلى الحكومة اللبنانية القيام بكل الاجراءات المطلوبة فهناك خطر في البلد اكبر من خطر العدو الاسرائيلي نتيجة الانقسام الحاصل ".