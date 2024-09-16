يالفيديو - الحزب ينشر مشاهد لسيطرته على المسيرة التي ألقت مناشير فوق الوزاني

مشاهد من سيطرة المقاومة الإسلامية على المحلّقة التابعة لجيش العدو الإسرائيلي التي كانت تلقي مناشير تحذيرية في منطقة الوزّاني الجنوبية pic.twitter.com/Q5TyBJCYvs
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 16, 2024
مشاهد من سيطرة المقاومة الإسلامية على المحلّقة التابعة لجيش العدو الإسرائيلي التي كانت تلقي مناشير تحذيرية في منطقة الوزّاني الجنوبية pic.twitter.com/Q5TyBJCYvs
صدر عن حزب الله البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد مراقبة ومتابعة لِقوات العدو الإسرائيلي في موقع راميا وعند رصد تجمعاً لِآلياته داخل الموقع، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 16-9-2024 بالصواريخ الموجهة وأصابوها بشكلٍ مباشر مما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها، وعند دخول قوة إسناد إلى الموقع استهدفها المجاهدون بِقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابات مؤكدة."
شهدت العاصمة بيروت مسيرات واحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف وجابت فرق "النوّبة" شوارع المدينة وكما كل عام أقيمت حواجز محبة لتوزيع الحلوى والمأكولات
في إطار الانفتاح الأميركي الإيراني، بدأ الموفد الأميركي آموس هوكستين زيارته إلى تل أبيب في محاولة لتقليص احتمالات الحرب الموسعة على لبنان. هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة في ضوء التصعيد العسكري المتزايد في المنطقة والتوترات الإقليمية. وقد التقى هوكستين بالمسؤولين الإسرائيليين، حيث أشار إلى أن توسيع الحرب مع لبنان لن يسهم في إعادة سكان الشمال إلى منازلهم. من جانبها، أكدت إسرائيل بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنها ستبذل الجهود اللازمة لإعادة السكان إلى منازلهم.