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محليات

حزب الله يستهدف آليات الجيش الإسرائيلي في موقع راميا ويحقق إصابات مؤكدة

2024-09-16 | 16:45
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حزب الله يستهدف آليات الجيش الإسرائيلي في موقع راميا ويحقق إصابات مؤكدة
حزب الله يستهدف آليات الجيش الإسرائيلي في موقع راميا ويحقق إصابات مؤكدة

صدر عن حزب الله البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وبعد مراقبة ‏ومتابعة لِقوات العدو الإسرائيلي في موقع راميا وعند رصد تجمعاً لِآلياته داخل الموقع، استهدفها ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 16-9-2024 بالصواريخ الموجهة وأصابوها بشكلٍ مباشر ‏مما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها، وعند دخول قوة إسناد إلى الموقع استهدفها المجاهدون ‏بِقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابات مؤكدة."

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التصريحات الاسرائيلية تُفشل مسعى هوكستين بمنع التصعيد على لبنان
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التصريحات الاسرائيلية تُفشل مسعى هوكستين بمنع التصعيد على لبنان



في إطار الانفتاح الأميركي الإيراني، بدأ الموفد الأميركي آموس هوكستين زيارته إلى تل أبيب في محاولة لتقليص احتمالات الحرب الموسعة على لبنان. هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة في ضوء التصعيد العسكري المتزايد في المنطقة والتوترات الإقليمية. وقد التقى هوكستين بالمسؤولين الإسرائيليين، حيث أشار إلى أن توسيع الحرب مع لبنان لن يسهم في إعادة سكان الشمال إلى منازلهم. من جانبها، أكدت إسرائيل بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنها ستبذل الجهود اللازمة لإعادة السكان إلى منازلهم.

12:50

التصريحات الاسرائيلية تُفشل مسعى هوكستين بمنع التصعيد على لبنان



في إطار الانفتاح الأميركي الإيراني، بدأ الموفد الأميركي آموس هوكستين زيارته إلى تل أبيب في محاولة لتقليص احتمالات الحرب الموسعة على لبنان. هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة في ضوء التصعيد العسكري المتزايد في المنطقة والتوترات الإقليمية. وقد التقى هوكستين بالمسؤولين الإسرائيليين، حيث أشار إلى أن توسيع الحرب مع لبنان لن يسهم في إعادة سكان الشمال إلى منازلهم. من جانبها، أكدت إسرائيل بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنها ستبذل الجهود اللازمة لإعادة السكان إلى منازلهم.

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