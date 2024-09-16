حزب الله يستهدف آليات الجيش الإسرائيلي في موقع راميا ويحقق إصابات مؤكدة

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في إطار الانفتاح الأميركي الإيراني، بدأ الموفد الأميركي آموس هوكستين زيارته إلى تل أبيب في محاولة لتقليص احتمالات الحرب الموسعة على لبنان. هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة في ضوء التصعيد العسكري المتزايد في المنطقة والتوترات الإقليمية. وقد التقى هوكستين بالمسؤولين الإسرائيليين، حيث أشار إلى أن توسيع الحرب مع لبنان لن يسهم في إعادة سكان الشمال إلى منازلهم. من جانبها، أكدت إسرائيل بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنها ستبذل الجهود اللازمة لإعادة السكان إلى منازلهم.