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محليات

بري عن الهجوم الإسرائيلي: "عَلاوَي.. عَلاوَي.." سيدفع ثمناً باهظاً

2024-09-17 | 02:12
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بري عن الهجوم الإسرائيلي: &quot;عَلاوَي.. عَلاوَي..&quot; سيدفع ثمناً باهظاً
بري عن الهجوم الإسرائيلي: "عَلاوَي.. عَلاوَي.." سيدفع ثمناً باهظاً

جاء في صحيفة "الجمهورية":

يقول رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ"الجمهورية" عن التهديدات الإسرائيلية المتزايدة، انّ لبنان اعتاد عليها وإن علت نبرتها اخيراً.

ويستبعد بري هجوماً برياً واسعاً على لبنان، على رغم من تهديد العدو المتكرّر بتغيير الوضع السائد في الشمال، مرجحاً أن يلجأ الاحتلال إلى زيادة وتيرة عملياته العسكرية لتصبح اكثر كثافة واتساعاً، لكن من دون أن تتطور إلى محاولة الاجتياح.

ويضيف بري معلّقاً على فرضية الهجوم البري، بلهجة جنوبية: "عَلاوَي.. عَلاوَي.."، فالمواجهة المباشرة مع الإسرائيلي على الأرض، وجهاً لوجه، هي ما نتمناه، وهي بالنسبة الينا أفضل بكثير من القصف المتبادل، والعدو يعرف انّه سيدفع ثمناً باهظاً في حال حاول التقدّم على الأرض، ولذلك استبعد ان يلجأ الى مثل هذا الخيار، الّا إذا اراد ارتكاب حماقة".

ويلفت بري إلى انّ الصاروخ اليمني الذي اجتاز 2040 كلم وأصاب تل أبيب، يجب أن يدفع نتنياهو الى مراجعة حساباته جيداً قبل أن يقرّر خوض اي مغامرة متهورة ضدّ لبنان. ويتابع: "إذا كان صاروخاً واحداً مصدره اليمن قد فعل فعله في الكيان الاسرائيلي، فماذا لو تدفقت الصواريخ من جوار فلسطين المحتلة؟".

ويشيد بري بـ"شجاعة اليمنيين في نصرة غزة ومواجهة الاحتلال"، مشيراً إلى انّ "على العدو الاسرائيلي ان يدرس تاريخهم "ليعرف مع مين عِلِق". 

بري عن الهجوم الإسرائيلي: "عَلاوَي.. عَلاوَي.." سيدفع ثمناً باهظاً

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