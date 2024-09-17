بعد "الشتوي".. طقس بارد وهذا ما ينتظرنا!

توقعات الأيام المقبلة:

الأربعاء: غائم جزئيًا إلى غائم، ضباب، مع احتمال أمطار محلية خفيفة صباحًا. درجات الحرارة: ٢٣-٢٩° على الساحل، ١١-٢٨° في البقاع، ١٥-٢٣° على ١٠٠٠ متر.

الخميس: غائم جزئيًا إلى غائم، ضباب، مع احتمال أمطار محلية خفيفة شمالًا. درجات الحرارة: ٢٣-٣٠° على الساحل، ١١-٢٩° في البقاع، ١٥-٢٣° على ١٠٠٠ متر.