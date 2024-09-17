بعد "الشتوي".. طقس بارد وهذا ما ينتظرنا!
تشهد لبنان أجواء خريفية باردة خلال الأيام القادمة، مع فرصة خفيفة لتساقط أمطار محلية، واستقرار في درجات الحرارة، وزيادة في سرعة الرياح شمالاً وجبلاً.
توقعات الأيام المقبلة:
الأربعاء: غائم جزئيًا إلى غائم، ضباب، مع احتمال أمطار محلية خفيفة صباحًا. درجات الحرارة: ٢٣-٢٩° على الساحل، ١١-٢٨° في البقاع، ١٥-٢٣° على ١٠٠٠ متر.
الخميس: غائم جزئيًا إلى غائم، ضباب، مع احتمال أمطار محلية خفيفة شمالًا. درجات الحرارة: ٢٣-٣٠° على الساحل، ١١-٢٩° في البقاع، ١٥-٢٣° على ١٠٠٠ متر.