جلسة لمجلس الوزراء اليوم وفي هذا التوقيت.. وموازنة 2025

أعلنت الأمانة العامّة لمجلس الوزراء، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعا الوزراء لجلسة للبحث في مشروع قانون الموازنة 2025 إضافة إلى إعادة البحث في قرار مجلس الوزراء رقم 63.