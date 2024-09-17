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محليات

قرار تعليم السوريين.. جعجع يتحدث عن خطر يهدّد الهوية اللبنانية

2024-09-17 | 05:10
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قرار تعليم السوريين.. جعجع يتحدث عن خطر يهدّد الهوية اللبنانية
قرار تعليم السوريين.. جعجع يتحدث عن خطر يهدّد الهوية اللبنانية


كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على حسابه عبر منصة "إكس"، التالي:

"إن قرار مجلس الوزراء الأخير 63/ 2024 والمتعلِّق بقبول الطلاب السوريين في المعاهد والمدارس الرسمية، الفنية والتقنية، وبغض النظر عن أوضاعهم القانونية، لا يدعو جميع  الطلاب السوريين الموجودين على الاراضي اللبنانية حصرا للتسجيل في هذه المعاهد والمدارس، إنما يدعو أيضا الطلاب السوريين الموجودين في سوريا والأردن وتركيا وفي أي مكان آخر في العالم إلى التسجيل في المعاهد الرسمية والتقنية اللبنانية، في قرار ينتهك القوانين كلها والسيادة ويشكل خطرا ما بعده خطر على الهوية اللبنانية. إنها نكتة العصر أو فضيحة العصر، وللحديث تتمة". 
قرار تعليم السوريين.. جعجع يتحدث عن خطر يهدّد الهوية اللبنانية

محليات

سمير جعجع

القوات اللبنانية

مجلس الوزراء

تعليم السوريين

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