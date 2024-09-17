تيمور جنبلاط في عين التينة

الرئيس نجيب ميقاتي للجديد: نتمنى الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى إن ما جرى اليوم "خطير للغاية"

الرئيس نجيب ميقاتي للجديد: نتمنى الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى إن ما جرى اليوم "خطير للغاية"