حزب الله: إستهدفنا مرابض مدفعية العدو ‏في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة

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الرئيس نجيب ميقاتي للجديد: نتمنى الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى إن ما جرى اليوم "خطير للغاية"
الرئيس نجيب ميقاتي للجديد: نتمنى الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى إن ما جرى اليوم "خطير للغاية"
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2024-09-17 | 06:44
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