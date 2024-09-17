مركز عمليات طوارئ الصحة: نوجه نداء إلى جميع العاملين في القطاع الصحي بضرورة التوجه فورًا إلى أماكن عملهم لتلبية احتياجات الطوارئ الصحية ونحثّ جميع العاملين على الابتعاد عن استخدام الأجهزة اللاسلكية