بيان عاجل من وزارة الصحة.. ماذا في تفاصيله؟
وزارة الصحة تصدر بياناً ثانياً جاء فيه: "تعقيبا للاعداد الكبيرة للاصابات التي تم تسجيلها بعد ظهر اليوم، تطلب وزارة الصحة العامة من جميع العاملين الصحيين التوجه بشكل عاجل إلى أماكن عملهم لكي يسهموا في تقديم العلاجات الطارئة للاعداد الكبيرة من المصابين الذين يتم نقلهم إلى المستشفيات."
أضاف البيان: "كذلك تطلب الوزارة من المواطنين الذين يتجمعون على الطرقات افساح المجال لسيارات الاسعاف للتنقل بسرعة ونقل المصابين.
وتوجه الوزارة نداء للتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني للتبرع بالدم تحسبا للحاجة التي يمكن أن تطرأ لوحدات دم للجرحى المصابين.
ويهم الوزارة أن تؤكد على جميع المستشفيات ضرورة استقبال الجرحى وتأمين علاجهم السريع على نفقة الوزارة"