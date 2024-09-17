بيان عاجل من وزارة الصحة.. ماذا في تفاصيله؟

وزارة الصحة تصدر بياناً ثانياً جاء فيه: "تعقيبا للاعداد الكبيرة للاصابات التي تم تسجيلها بعد ظهر اليوم، تطلب وزارة الصحة العامة من جميع العاملين الصحيين التوجه بشكل عاجل إلى أماكن عملهم لكي يسهموا في تقديم العلاجات الطارئة للاعداد الكبيرة من المصابين الذين يتم نقلهم إلى المستشفيات."

