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حزب الله: تقوم الأجهزة المختصة في الحزب حاليًا بإجراء تحقيق واسع النطاق أمنيًا وعلميًا لمعرفة الأسباب التي أدّت إلى تلك الانفجارات المتزامنةوكذلك تقوم الأجهزة الطبية والصحية بمعالجة المصابين
2024-09-17 | 11:11
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حزب الله: تقوم الأجهزة المختصة في الحزب حاليًا بإجراء تحقيق واسع النطاق أمنيًا وعلميًا لمعرفة الأسباب التي أدّت إلى تلك الانفجارات المتزامنةوكذلك تقوم الأجهزة الطبية والصحية بمعالجة المصابين
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حزب الله: تقوم الأجهزة المختصة في الحزب حاليًا بإجراء تحقيق واسع النطاق أمنيًا وعلميًا لمعرفة الأسباب التي أدّت إلى تلك الانفجارات المتزامنةوكذلك تقوم الأجهزة الطبية والصحية بمعالجة المصابين
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