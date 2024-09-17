حزب الله: تقوم الأجهزة المختصة في الحزب حاليًا بإجراء تحقيق واسع النطاق ‏أمنيًا وعلميًا لمعرفة الأسباب ‏التي أدّت إلى تلك الانفجارات المتزامنة‏وكذلك تقوم الأجهزة الطبية والصحية بمعالجة المصابين