جنبلاط أجرى اتصالين مع بري وصفا: نعرب عن تضامننا الكامل مع المقاومة

أجرى الرئيس وليد جنبلاط اتصالين بكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبمسؤول لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا، معرباً عن تضامنه الكامل مع المقاومة وأهل الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية بعد الاعتداء الإسرائيلي الخطير الذي طال كل لبنان، مقدماً التعازي باسمه وباسم الجبل وجمهور الموحدين الدروز بالشهداء الذين قضوا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.