وصول وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي يترأسه النائب وائل ابو فاعور الى الضاحية الجنوبية

عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور لـ الجديد: لا يوجد أحد في الحزب التقدمي الإشتراكي لا يؤيد القضية الفلسطينية ونحن وأهل الجنوب واحد وعند حصول أي أمر الجبل على أهبة الإستعداد للقيام بكل ما يلزم