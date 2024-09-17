بري: العدوان الإسرائيلي الذي استهدف لبنان هو جريمة حرب موصوفة والعالم بأسره مدعو الى تحرك عاجل للجم آلة الإرهاب الإسرائيلي التي إن إستمرت على هذا النحو فهي آخذة المنطقة والأمن نحو شر مستطير