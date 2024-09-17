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النائب حيدر ناصر للجديد: ما اقدمت عليه اسرائيل جريمة حرب وعملية ارهابية
2024-09-17 | 13:43
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النائب حيدر ناصر للجديد: ما اقدمت عليه اسرائيل جريمة حرب وعملية ارهابية
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