النائب حيدر ناصر للجديد: ما اقدمت عليه اسرائيل جريمة حرب وعملية ارهابية

النائب حيدر ناصر للجديد: اسرائيل تجاوزت الخطوط الحمر وقواعد الاشتباك وما حصل اكبر من انفجار 4 آب واتوقع ان يكون هناك رد من المقاومة يوجع العدو وعلى الشعب اللبناني ترك النكد السياسي ويجب ان نكون يداً واحدة