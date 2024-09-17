جنبلاط للجديد: المقاومة الوطنية وجدت وردعت وضربت المحتل الاسرائيلي واتمنى وجود التضامن

الشيخ سامي أبي المنى للجديد : المقاومة في الجنوب مشروعة لانها مقاومة دفاع وليست تعدي ولكن الرسالة كانت واضحة من الجميع انه يجب ان لا نفسح المجال للعدو الاسرائيلي لكي يزيد همجيته وجنونه