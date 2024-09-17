شبكة مراسلي الجديد في مواكبة متواصلة لآخر تطورات ومستجدات العدوان الاسرائيلي

قال خبير الاتصالات والامن السيبراني المهندس ذكي كرين في اتصال مع الجديد: "استبعد ان يكون ما حصل سببه انفجار بطارية ونظام "البيجر" بسيط وهو متلقي فقط اذ يتلقى الاشارة ولا يبث وهذا النظام يمكن اختراقه واعتقد حصول تلاعب بالبطارية إما من المنشأ او خلال تسليمها الى الحزب ".