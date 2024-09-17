مندوب لبنان بالأمم المتحدة: العدوان الخطير على لبنان قد يؤدي إلى تأجيج الحرب بالمنطقة

قال خبير الاتصالات والامن السيبراني المهندس ذكي كرين في اتصال مع الجديد: "استبعد ان يكون ما حصل سببه انفجار بطارية ونظام "البيجر" بسيط وهو متلقي فقط اذ يتلقى الاشارة ولا يبث وهذا النظام يمكن اختراقه واعتقد حصول تلاعب بالبطارية إما من المنشأ او خلال تسليمها الى الحزب ".
شدد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق الياس المر خلال زيارته الضاحية الجنوبية على ان "ما حصل جريمة ضد الانسانية والمفروض ان يكون للحكومة اللبنانية موقف امام المراجع والمحاكم الجنائية المختصة"
اعتبر امين السر العام للحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر خلال برنامج "وهلق شو" على الجديد ان "ما حدث اليوم هو تمهيد لشيء كبير فنتنياهو يريد ان تستمر الحرب ويريد دفع الامور الى اقصاها."