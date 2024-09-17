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محليات

جنبلاط: الحرب مفتوحة و المهم ألاّ نتراجع ولا نهزم

2024-09-17 | 16:47
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جنبلاط: الحرب مفتوحة و المهم ألاّ نتراجع ولا نهزم

​شدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في اتصال مع الجديد: "الخرق كبير والخسائر فادحة ولكن هل هذا يعني ان نظريات التحييد والاستقلال والخروج مع العدو الاسرائيلي تفيد؟ .. الصراع طويل مع العدو الاسرائيلي وعلينا ان نستوعب الضربة وعلى حزب الله ان يدرس وسائل الرد بتروي والحرب مفتوحة ".

واضاف: "الحرب مفتوحة وفي الحرب جولات ولكن علينا ان لا نستكين وان لا نتراجع رغم فداحة الضربة ".

وتابع جنبلاط : "هوكستين جزء من السياسة المنحازة الاميركية الاسرائيلية  وليس هناك فرق بين هذا وذاك في الرئاسة الاميركية فالعدوان مستمر على غزة والوتيرة الاسرائيلية متصاعدة ويبدو ان هناك حلقة جديدة وعلينا ان نكون على استعداد ".

وقال جنبلاط :"المقاومة الوطنية وجدت وردعت وضربت المحتل الاسرائيلي واتمنى وجود التضامن واذا لم ذلك موجوداً ".

وتابع جنبلاط: "اعود لايام احتلال بيروت وقت كان البعض مهزوم نفسياً ثم ابتدات المقاومة في صيدلية بسترس والجبل والحمرا واستمرت وتراجع العدو "، مضيفاً اليوم يصيبنا العدو في الاختراق الامني السيبراني  ونحن سنجد له حلاً والمهم ان لا نتراجع ولا نهزم ".

وفي سياق آخر قال جنبلاط: "لا يجب تحميل الحكومة ما لا تستطيع فعندما يعطل بعض الافرقاء في لبنان عملها ويرفضون انتخاب رئيس ووعندما يتم تعطيل حكومة ميقاتي من الداخل اللبناني فإن هذا الامر تآمر على الحكومة ".

واضاف: "فليتفضل الثنائي المسيحي ويتفق ويتصارح ثم يقوم بالتسوية فأي ثنائي لا يستطيع ان يفرض مرشحاً للرئاسة فالتسوية هي السبيل لانتخاب رئيس ".

جنبلاط: الحرب مفتوحة و المهم ألاّ نتراجع ولا نهزم

محليات

جنبلاط

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