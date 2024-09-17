حسن الدر عن استهد اف الضاحية الجنوبية : "ضربة قوية" .. أميركا جزء من هذه الحرب
قال الصحافي حسن الدر خلال برنامج "وهلق شو" على الجديد ان "اميركا جزء من الحرب فالادوات التي تفجرت هي من المنشأ مفخخة وبالتالي العالم الغربي يتعاون مع العدو لضرب المقاومة وما حصل جريمة حرب بحق اللبنانيين ".
واضاف: "ما حصل يمكن أن يكون تقدمة لعمل امني اكبر للعدو كاجتياح بري للبنان ولكن الأرجح ان لا نذهب الى حرب مفتوحة لانها قد تطلق يد حزب الله في حرب لا سقوف فيها واذا دفع حزب الله الى هذه الحرب فالاميركي يعلم ان المنطقة كلها ستكون في دائرة النار وهي لن تنتهي الا بانتصار الطرفين مهما طالت".