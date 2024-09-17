حسن الدر عن استهد اف الضاحية الجنوبية : "ضربة قوية" .. أميركا جزء من هذه الحرب

قال الصحافي حسن الدر خلال برنامج "وهلق شو" على الجديد ان "اميركا جزء من الحرب فالادوات التي تفجرت هي من المنشأ مفخخة وبالتالي العالم الغربي يتعاون مع العدو لضرب المقاومة وما حصل جريمة حرب بحق اللبنانيين ".

