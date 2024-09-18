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محليات

حزب الله يُصدر بيانًا جديدًا استعداداً لـ "الحساب العسير"

2024-09-18 | 01:15
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حزب الله يُصدر بيانًا جديدًا استعداداً لـ &quot;الحساب العسير&quot;
حزب الله يُصدر بيانًا جديدًا استعداداً لـ "الحساب العسير"

تعهد حزب الله صباح الأربعاء بمواصلة هجماته العسكرية على العدو الإسرائيلي، غداة انفجار أجهزة اتصالات (بيجر) بأيدي عناصره في عدة مناطق لبنانية بصورة متزامنة.

وأعلن في بيان: تتقدم المقاومة الإسلامية في لبنان بأسمى آيات التبريك وأحر مشاعر العزاء من عوائل الشهداء ‏الكرام الذين قضوا يوم أمس الثلاثاء سواءً في الجبهة الجنوبية في بليدا ومجدل سلم أو الشهداء ‏الذين قضوا في العدوان الغادر والواسع من خلال تفجير وسائل الاتصال (البايجر)، كما تسأل الله تعالى ‏أن يمنّ على الجرحى الأعزاء بالشفاء العاجل". ‏

كما تابع، "إنّ المقاومة الإسلامية في لبنان ستواصل اليوم كما في كل الأيام الماضية عملياتها المباركة لإسناد ‏غزة وأهلها ومقاومتها وللدفاع عن لبنان وشعبه وسيادته، هذا المسار متواصل ومنفصل عن الحساب ‏العسير الذي يجب أن ينتظره العدو المجرم على مجزرته يوم الثلاثاء التي ارتكبها بحق شعبنا وأهلنا ‏ومجاهدينا في لبنان، فهذا حساب آخر وآتٍ إن شاء الله". ‏

ختم: "إنّ ما حصل بالأمس سيزيدنا عزمًا وإصرارًا على المضي في طريق الجهاد والمقاومة ونحن على ‏يقين مطلق بوعد الله تعالى للمؤمنين المجاهدين الصابرين بالنصر إن شاء الله".‏ 

حزب الله يُصدر بيانًا جديدًا استعداداً لـ "الحساب العسير"

محليات

حزب الله

إسرائيل

البيجر

تفجير أجهزة الحزب

لبنان

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​ وزير الدفاع تعليقاً على "هجوم البيجير": جريمة حرب

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