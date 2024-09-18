بوحبيب عن هجوم البيجر: إعتداء صارخ على سيادة لبنان وأمنه

إستقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هنيس-بلاسخارت، وجرى البحث في الوضع في جنوب لبنان وفي التصعيد الاسرائيلي الخطير بعد الهجوم السيبراني الذي أدى الى سقوط إثني عشر قتيلا، في حصيلة غير نهائية، والآف الجرحى جراء تفجير أجهزة اتصال في مناطق لبنانية عدة.