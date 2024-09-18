مراسلة الجديد تنقل الاجواء من وزارة الصحة عقب التطورات الامنية الاخيرة

الصحافي يوسف دياب لـ وهلق شو: نحن أمام جريمة موصوفة تتعدى الخصوصية التي يتمتع بها حزب الله وعليه أن يطلب من الدولة فتح تحقيق جدي كما أنه يحتاج إلى تعاون دولي لأن الموضوع مرتبط بأمن بيئة الحزب ومجتمعه

الصحافي يوسف دياب لـ وهلق شو: نحن أمام جريمة موصوفة تتعدى الخصوصية التي يتمتع بها حزب الله وعليه أن يطلب من الدولة فتح تحقيق جدي كما أنه يحتاج إلى تعاون دولي لأن الموضوع مرتبط بأمن بيئة الحزب ومجتمعه