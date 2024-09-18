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الصحافي يوسف دياب لـ وهلق شو: نحن أمام جريمة موصوفة تتعدى الخصوصية التي يتمتع بها حزب الله وعليه أن يطلب من الدولة فتح تحقيق جدي كما أنه يحتاج إلى تعاون دولي لأن الموضوع مرتبط بأمن بيئة الحزب ومجتمعه
الصحافي يوسف دياب لـ وهلق شو: نحن أمام جريمة موصوفة تتعدى الخصوصية التي يتمتع بها حزب الله وعليه أن يطلب من الدولة فتح تحقيق جدي كما أنه يحتاج إلى تعاون دولي لأن الموضوع مرتبط بأمن بيئة الحزب ومجتمعه
وزارة الاتصالات: أجهزة ICOM V82 لم يتم ترخيصها من الوزارة علما أن الترخيص يتم بعد موافقة الأجهزة الامنية
وزارة الاتصالات: أجهزة ICOM V82 لم يتم ترخيصها من الوزارة علما أن الترخيص يتم بعد موافقة الأجهزة الامنية
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: تفجير إسرائيل أجهزة "البيجر" وأجهزة لاسلكية في لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء استهداف خطير للمدنيين وانتهاك صارخ للقانون الدولي
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: تفجير إسرائيل أجهزة "البيجر" وأجهزة لاسلكية في لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء استهداف خطير للمدنيين وانتهاك صارخ للقانون الدولي
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وزير الداخلية بسام المولوي: المرحلة الراهنة تتطلب أقصى درجات اليقظة والاستعداد
2024-09-18 | 12:36
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الصحافي يوسف دياب لـ وهلق شو: نحن أمام جريمة موصوفة تتعدى الخصوصية التي يتمتع بها حزب الله وعليه أن يطلب من الدولة فتح تحقيق جدي كما أنه يحتاج إلى تعاون دولي لأن الموضوع مرتبط بأمن بيئة الحزب ومجتمعه
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