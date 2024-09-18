تفجير جهاز لاسلكي في كليمنصو.. مراسلة الجديد تنقل التفاصيل

النائب مارك ضو لـ وهلق شو: جبهة الإسناد فشلت في وقف الإبادة الجماعية بغزة وحزب الله لبناني وقراره يجب أن يكون من الدولة اللبنانية وموقفي في مجلس النواب سيكون "لوقف جبهة الإسناد"