تحديث جديد لحصيلة موجة التفجيرات العدوانية اليوم : 20 شهيدا وأكثر من 450 جريحا

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: تحديث ثان لحصيلة موجة التفجيرات العدوانية التي طالت أجهزة لاسلكية بعد ظهر اليوم الأربعاء وفيها أن 14 شخصا قد استشهدوا وأصيب أكثر من 450 شخصاً بجروح