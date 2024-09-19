ميقاتي تلقى اتصالاً من ماكرون.. وهذا ما تم بحثه!

تلقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تم خلاله البحث في الوضع في لبنان والمنطقة.

وخلال الاتصال عبّر الرئيس الفرنسي عن ادانته للتفجيرات التي حصلت في اليومين الاخيرين والتي اوقعت مئات الضحايا، معبّرا عن تضامنه وتعاطفه مع لبنان في هذه المحنة الاليمة.ودعا جميع الاطراف الى ضبط النفس وعدم التصعيد الذي لا يفضي الى اي حل.



وشكر رئيس الحكومة الرئيس الفرنسي على عاطفته ودعمه المستمر للبنان. وطلب ان يصار الى اتخاذ موقف حازم من العدوان الاسرائيلي خلال جلسة مجلس الامن المقررة غدا بطلب من الحكومة اللبنانية.