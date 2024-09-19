رزق: لا تستخفوا بالمخابرات الإسرائيلية!

وأضاف في إطلالة له ضمن برنامج هنا بيروت "لا شك أن ضربة إسرائيل هي تحضير لضربة أكبر وأتوقع رد معين من الحزب ولكن لا أعلم كيف سيكون شكل الرد تكتيكي أو تكنولوجي"

كما أكد رزق "أهمية عدم الاستخفاف بالمخابرات الإسرائيلية لانها قادرة على العمل بسرية وإخفاء ما تقوم به حتى عن حلفائها" مشيراً إلى "عدم دراية أميركا بما حصل في لبنان" بحسب تقديره

ولفت رزق إلى أن "نتنياهو بعمليته التف على هوكستين والأميركيين وضرب المقاومة بالصميم ولكن المجتمع اللبناني أظهر نخوته" معتبراً أنه "إذا ما استمرت الوحدة الوطنية في الداخل اللبناني لبنان سيزول عن الخط الجغرافي"

كما أشار إلى أن "تجنب الحرب دائما أمر جيد ولكن الاسرائيلي يعلم بالانقسامات الداخلية والخلافات لذا هو يستغلها وهذه الحرب طويلة تشهد نوع مبتكر من القتال".