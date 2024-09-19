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محليات

رزق: لا تستخفوا بالمخابرات الإسرائيلية!

2024-09-19 | 08:06
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رزق: لا تستخفوا بالمخابرات الإسرائيلية!
رزق: لا تستخفوا بالمخابرات الإسرائيلية!

قال الوزير السابق شارل رزق إن "إسرائيل وصلت إلى طريق مسدود في غزة لذلك نتنياهو أعلن أن هدفه المقبل سيكون بين الضفة والجبهة الشمالية لذا علينا أن نكون على استعداد للمرحلة المقبلة" ​

وأضاف في إطلالة له ضمن برنامج هنا بيروت "لا شك أن ضربة إسرائيل هي تحضير لضربة أكبر وأتوقع رد معين من الحزب ولكن لا أعلم كيف سيكون شكل الرد تكتيكي أو تكنولوجي"

كما أكد رزق "أهمية عدم الاستخفاف بالمخابرات الإسرائيلية لانها قادرة على العمل بسرية وإخفاء ما تقوم به حتى عن حلفائها" مشيراً إلى "عدم دراية أميركا بما حصل في لبنان" بحسب تقديره

ولفت رزق إلى أن "نتنياهو بعمليته التف على هوكستين والأميركيين وضرب المقاومة بالصميم ولكن المجتمع اللبناني أظهر نخوته" معتبراً أنه "إذا ما استمرت الوحدة الوطنية في الداخل اللبناني لبنان سيزول عن الخط الجغرافي"

كما أشار إلى أن "تجنب الحرب دائما أمر جيد ولكن الاسرائيلي يعلم بالانقسامات الداخلية والخلافات لذا هو يستغلها وهذه الحرب طويلة تشهد نوع مبتكر من القتال".

رزق: لا تستخفوا بالمخابرات الإسرائيلية!

محليات

شارل رزق

إسرائيل

لبنان

غزة

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من الآخر... الخبر هو ما ترون لا ما تسمعون . بهذه العبارة غلف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الرد بالاوراق السرية ، وسحب منها صاعق الزمان والمكان والشكل ، وحصرها بدائرة ضيقة حتى عن أقرب المقربين وما على الأمين إلا البلاغ .

13:15

مقدمة نشرة أخبار الجديد

من الآخر... الخبر هو ما ترون لا ما تسمعون . بهذه العبارة غلف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الرد بالاوراق السرية ، وسحب منها صاعق الزمان والمكان والشكل ، وحصرها بدائرة ضيقة حتى عن أقرب المقربين وما على الأمين إلا البلاغ .

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