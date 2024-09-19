بالفيديو - طيران حربي يحلق على علو منخفض جدا فوق بيروت

خرق الطيران الحربي الاسرائيلي جدار الصوت فوق بيروت، وسط تحليق منخفض جداً pic.twitter.com/WMZlnVkRoU
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 19, 2024
خرق الطيران الحربي الاسرائيلي جدار الصوت فوق بيروت، وسط تحليق منخفض جداً pic.twitter.com/WMZlnVkRoU
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان "تحقيقات أولية أجرتها السلطات اللبنانية اظهرت أن أجهزة الاتصال التي انفجرت هذا الأسبوع "تم تفخيخها قبل وصولها إلى لبنان"، حسبما ذكرت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن .
وصلت الى هواتف اللبنانيين رسائل نصية عدة مجهولة المصدر ومن دون ظهور أي رقم .