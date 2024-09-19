بالفيديو - نصرالله: نعم.. تلقينا ضربة قوية!

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان "تحقيقات أولية أجرتها السلطات اللبنانية اظهرت أن أجهزة الاتصال التي انفجرت هذا الأسبوع "تم تفخيخها قبل وصولها إلى لبنان"، حسبما ذكرت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن .