بالفيديو - نصرالله: نعم.. تلقينا ضربة قوية!

قال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله "لا شك اننا تعرضنا لضربة كبيرة أمنياً وإنسانياً وغير مسبوقة في تاريخ مقاومتنا وربما في تاريخ الصراع مع العدو" pic.twitter.com/BVOPWDF3au
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 19, 2024
قال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله "لا شك اننا تعرضنا لضربة كبيرة أمنياً وإنسانياً وغير مسبوقة في تاريخ مقاومتنا وربما في تاريخ الصراع مع العدو" pic.twitter.com/BVOPWDF3au
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان "تحقيقات أولية أجرتها السلطات اللبنانية اظهرت أن أجهزة الاتصال التي انفجرت هذا الأسبوع "تم تفخيخها قبل وصولها إلى لبنان"، حسبما ذكرت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن .
وصلت الى هواتف اللبنانيين رسائل نصية عدة مجهولة المصدر ومن دون ظهور أي رقم .