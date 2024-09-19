هوكشتاين أخفق .. ولودريان يستكمل مسعاه

وعليه فإن المعركة الرئاسية الاميركية ستحتدم وعدم تمكن الديمقراطيين من إرساء اتفاق هدنة سيصعب على كامالا هاريس الوصول الى البيت الابيض// وهذا ما يعني وفق المصدر تصاعد حدة المواجهة على الجبهات كافة وإطالة الحرب على غزة وتواصل نشاط جبهات الاسناد//

ويقول مصدر نيابي إن المقاومة لملمت جراحها وقلب السيد حسن نصرالله المشهد على المقلب الاسرائيلي/ مستخدما لعبة حرق الأعصاب مع حكومة العدو والمستوطنين معا، بترك الرد على الاعتداءين مبهما//

وعلى المقلب الرئاسي/ تقول مصادر نيابية إن المبعوث الفرنسي الخاص جان ايف لودريان سيصل الى بيروت مساء الاحد ليشارك في إحدى المناسبات الاجتماعية وسيلتقي يومي الثلاثاء والاربعاء كلا من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي بالاضافة الى رئيس حزب القوات سمير جعجع ورئيس الحزب الاشتراكي السابق وليد جنبلاط/ كما يمكن أن يلتقي شخصيات سياسية أخرى//