حزام ناري اسرائيلي ليلا وغارات مكثفة على قرى الجنوب والبقاع الغربي
لف عدد من القرى الجنوبية وصولاً حتى البقاع الغربي شريط ناري جراء اعنف غارات شنتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي على عمق ما بين عشرة الى خمسةَ عشرَ كيلومترا من الحدود.
فقد شن العدو الاسرائيلي سلسلة غارات مستهدفة المناطق الحرجية في المحمودية واطراف العيشية و مرتفعات الريحان و محيط نهر برغز وصولاً الى مجرى نهر الليطاني وصولا حتى البقاع الغربي.
وافاد مراسل الجديد ان اكثر من 60 غارة استهدفت بلدات وقرى جنوبية عدة منها المحمودية ووادي برغز واطراف بلدة العيشية ومرتفعات جبل الريحان