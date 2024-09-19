"خزائننا مليئة لكل مستحق".. بالصور- رسائل مشبوهة تصل هواتف اللبنانيين

وصلت الى هواتف اللبنانيين رسائل نصية عدة مجهولة المصدر ومن دون ظهور أي رقم .

وجاء في مضمون احدى الرسائل: "إلى المشتركين الكرام لا داعي للقلق أو الخوف فإن جميع خزائننا مليئة لكل مستحق".

الى ذلك وبحسب معلومات الجديد بعد التواصل مع عدد من الخبراء، فإن هذه الرسائل ترسل عادة بأدوات تعمل عبر الانترنت بهدف عدم ظهور الرقم، وقد ترسل أحياناً عبر شركات وسيطة تعمل مع شركات الهواتف الخلوية في لبنان من اجل ارسال الرسائل النصية القصيرة sms ، الهدف من ذلك قد يكون خلق حالة من القلق بين اللبنانيين، اسوة بما حصل صباحاً عندما وصلت رسائل الى المستوطنين الاسرائيليين تحذرهم من عدم الخروج من الملاجئ, وحذر الخبراء من الضغط على اي رابط قد يكون مرفقاً بالرسالة مهما كانت صيغة الخبر.