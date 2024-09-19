من جنوب لبنان.. الجديد تنقل آخر التطورات الميدانية

كتب النائب فريد البستاني في تغريدة عبر منصة إكس: "بما ان وزارة الصحة في صدد تطوير الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وتعمل لزيادة عدد الأسرّة، من هذا المنطلق نطلب من الوزارة تسلم مبنى مستشفى دير القمر الحكومي الحاضر والذي تم الانتهاء من بناء اول طابقين فيه، على أن تقوم الوزارة بتجهيزه وتشغيله. وبذلك يتم تأمين الاستشفاء لأهلنا في عدد كبير من قرى وبلدات الشوف، ويُحَدّ من الضغط على مستشفى سبلين الحكومي."