الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
30
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
07:45
أحد أقارب شهيد في حزب الله: الحرب سجال.. ورسالة الى "السيّد"
06:37
بالفيديو - رشقات صاروخية من لبنان باتجاه صفد والجولان المحتل
05:42
فيديو - سقطوا من السقف.. سرقة أموال في أتلانتا الأميركية
04:50
بالفيديو - رسالة من ماكرون إلى اللبنانيين: بلدكم لا ينتهي
11:41
بالفيديو - نصرالله: نعم.. تلقينا ضربة قوية!
محليات
حزب الله: استهدفنا بصاروخ موجه نقطة تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المطلة وحققنا إصابة مباشرة
2024-09-20 | 03:32
A-
A+
حزب الله: استهدفنا بصاروخ موجه نقطة تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المطلة وحققنا إصابة مباشرة
مقالات ذات صلة
حزب الله: إستهدفنا التجهيزات التجسسية ونقطة يتموضع فيها جنود العدو الإسرائيلي في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة
حزب الله: استهدفنا تموضعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصبناها إصابة مباشرة
حزب الله: استهدفنا نقطة تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصبناها إصابة مباشرة
حزب الله: استهدفنا بصاروخ موجه نقطة تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المطلة وحققنا إصابة مباشرة
محليات
الله:
استهدفنا
بصاروخ
تموضع
لجنود
العدو
الإسرائيلي
المطلة
وحققنا
إصابة
مباشرة
العودة الى الأعلى
النائب بلال عبدالله: لبنان أثبت أنه بخير ومنظر التكاتف الوطني تخطى كل السجالات
الحزب نعى الشهيد المجاهد يوسف محمد السيد من بلدة بيت ليف الجنوبية
اقرأ ايضا في محليات
09:09
"القناة 12": مسؤول كبير جداً في حزب الله هو المستهدف في الهجوم المركز الذي نفذه الجيش الإسرائيلي
09:09
"القناة 12": مسؤول كبير جداً في حزب الله هو المستهدف في الهجوم المركز الذي نفذه الجيش الإسرائيلي
09:07
مراسل الجديد: إسرائيل شنّت الغارة الجوية قرب مسجد القائم في الضاحية الجنوبية لبيروت مستهدفةً أحد المباني وحجم الدمار كبير في الموقع
09:07
مراسل الجديد: إسرائيل شنّت الغارة الجوية قرب مسجد القائم في الضاحية الجنوبية لبيروت مستهدفةً أحد المباني وحجم الدمار كبير في الموقع
09:04
عدوان إسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
عدوان إسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
09:04
عدوان إسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
عدوان إسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
يحدث الآن
محليات
09:09
"القناة 12": مسؤول كبير جداً في حزب الله هو المستهدف في الهجوم المركز الذي نفذه الجيش الإسرائيلي
خاص الجديد
09:07
مراسل الجديد: إسرائيل شنّت الغارة الجوية قرب مسجد القائم في الضاحية الجنوبية لبيروت مستهدفةً أحد المباني وحجم الدمار كبير في الموقع
خاص الجديد
09:04
عدوان إسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
09:07
مراسل الجديد: إسرائيل شنّت الغارة الجوية قرب مسجد القائم في الضاحية الجنوبية لبيروت مستهدفةً أحد المباني وحجم الدمار كبير في الموقع
09:04
عدوان إسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
2024-09-17
الرئيس نجيب ميقاتي للجديد: نتمنى الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى إن ما جرى اليوم "خطير للغاية"
2024-06-25
مراسلة الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق القرى الجنوبية لليوم الثاني على التوالي اثناء تقديم الطلاب امتحاناتهم الرسمية
16:36
من جنوب لبنان.. الجديد تنقل آخر التطورات الميدانية
2024-08-31
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر بجروح خطيرة في المعارك الدائرة بجنين
بالفيديو
بالفيديو
09:04
عدوان إسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
07:41
مراسلة الجديد تواكب المشهد من مستشفى جبل لبنان
07:33
حزب الله يمطر شمال "إسرائيل" بالصواريخ.. ما جديد التطورات على الجبهة الجنوبية؟
16:36
من جنوب لبنان.. الجديد تنقل آخر التطورات الميدانية
14:10
حزام ناري اسرائيلي ليلا وغارات مكثفة على قرى الجنوب والبقاع الغربي
13:17
النشرة الجوية 19-09-2024
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
10:55
بالصور - أحد جرحى تفجيرات البيجر يتابع كلمة امين عام الحزب
محليات
10:55
بالصور - أحد جرحى تفجيرات البيجر يتابع كلمة امين عام الحزب
محليات
14:10
حزام ناري اسرائيلي ليلا وغارات مكثفة على قرى الجنوب والبقاع الغربي
محليات
14:10
حزام ناري اسرائيلي ليلا وغارات مكثفة على قرى الجنوب والبقاع الغربي
محليات
15:57
"خزائننا مليئة لكل مستحق".. بالصور- رسائل مشبوهة تصل هواتف اللبنانيين
محليات
15:57
"خزائننا مليئة لكل مستحق".. بالصور- رسائل مشبوهة تصل هواتف اللبنانيين
محليات
05:26
خلال عملية عند الحدود الجنوبية.. العدو يأسر جثماني مقاومين
محليات
05:26
خلال عملية عند الحدود الجنوبية.. العدو يأسر جثماني مقاومين
محليات
10:02
كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله... للمتابعة مباشرة:
محليات
10:02
كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله... للمتابعة مباشرة:
محليات
14:27
بالصورة- نقل 95 جريحاً من المصابين بتفجيرات "البيجر" إلى إيران
محليات
14:27
بالصورة- نقل 95 جريحاً من المصابين بتفجيرات "البيجر" إلى إيران
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024