مستشفى النجدة بالنبطية نفت حاجتها إلى طبيب عيون: لم نُقصّر في العلاج

صدر عن إدارة مستشفى النجدة الشعبيّة اللبنانيّة في النبطيّة البيان التالي:



"تنفي إدارة مستشفى النجدة الشعبيّة اللبنانيّة في النبطيّة ما ورد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن حاجتها إلى طبيب عيون او تقصيرها في علاج بعض المرضى والمصابين.

منذ اللحظات الأولى للعدوان وعلى جري عهده استنفر المستشفى مختلف قطاعاته الطبية والتمريضيّة والإداريّة وغرف عملياته كلها واستقبل جميع الحالات والإصابات التي وصلت إليه وقام بواجبه تجاه الجميع على أكمل وجه، بوجود مختلف الاختصاصات الطبيّة والجراحيّة، لا سيما أطبّاء وجرّاحو العيون.

وقد زار المستشفى طبيب وجراح العيون النائب الدكتور الياس جرادة فجر اليوم متفقداً الجرحى، مطمئناً على احوالهم.

إن إدارة مستشفى النجدة الشعبيّة اللبنانيّة في النبطيّة توجه تحيّة تقدير واعتزاز إلى جميع الاطباء والممرضين والموظفين في جميع الأقسام الإداريّة والخدماتيّة على استنفارهم منذ اللحظات الأولى وقيامهم بواجبهم المهني والإنسانيّ على أكمل وجه، وتتمنى لجميع المرضى والجرحى الشفاء العاجل".