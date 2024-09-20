"حرب مفتوحة" وبيان منسوب لحزب الله.. ما صحته؟

انتشر في الساعات الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي بيان نُسب إلى حزب الله، جاء بالتزامن مع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت. تضمن البيان نصوصاً دينية تدعو إلى التصعيد مع تلميحات إلى احتمال اندلاع حرب مفتوحة.



وجاء في البيان المزيف:



"بسم الله الرحمن الرحيم، أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ... إن كان العدو يريد الحرب المفتوحة فلتكن حرباً مفتوحة... وعلى الله فليتوكل المتوكلون."



​وبعد التدقيق، تبيّن أن البيان عارٍ من الصحة ولم يصدر عن الحزب.