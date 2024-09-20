وزارة الصحة: 14 شهيداً و 66 جريحاً وعمليات رفع الأنقاض مستمرة

السفارة الإيرانية في بيروت: ندين الجنون الإسرائيلي الذي تجاوز كل الحدود باستهداف المناطق السكنية في الضاحية الجنوبية ونؤكد هذه الجرائم لن تنال من عزيمة اللبنانيين