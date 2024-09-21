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معلومات الجديد: 19 شهيداً و24 مفقوداً و66 جريحاً جراء العدوان الاسرائيلي الذي استهدف مبنى في منطقة الجاموس بالضاحية الجنوبية امس والجرحى توزعوا على 10 مستشفيات في الضاحية والمناطق المجاورة
2024-09-21 | 01:47
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معلومات الجديد: 19 شهيداً و24 مفقوداً و66 جريحاً جراء العدوان الاسرائيلي الذي استهدف مبنى في منطقة الجاموس بالضاحية الجنوبية امس والجرحى توزعوا على 10 مستشفيات في الضاحية والمناطق المجاورة
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معلومات الجديد: 19 شهيداً و24 مفقوداً و66 جريحاً جراء العدوان الاسرائيلي الذي استهدف مبنى في منطقة الجاموس بالضاحية الجنوبية امس والجرحى توزعوا على 10 مستشفيات في الضاحية والمناطق المجاورة
محليات
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