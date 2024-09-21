عمليات رفع الانقاض والبحث عن مفقودين جراء العدوان على مبنى في منطقة الجاموس مستمرة

معلومات الجديد: 19 شهيداً و24 مفقوداً و66 جريحاً جراء العدوان الاسرائيلي الذي استهدف مبنى في منطقة الجاموس بالضاحية الجنوبية امس والجرحى توزعوا على 10 مستشفيات في الضاحية والمناطق المجاورة