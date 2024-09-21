عملية رفع الانقاض في الضاحية مستمرة والبحث عن المفقودين يتواصل

تتواصل عملية رفع الانقاض في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث تم إستقدام المزيد من الآليات الثقيلة للبحث عن المفقودين جراء الغارة الذي نفذها العدو الاسرائيلي امس على مبنى سكني مؤلف من 10 طبقات في منطقة الجاموس.