عملية رفع الانقاض في الضاحية مستمرة والبحث عن المفقودين يتواصل
تتواصل عملية رفع الانقاض في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث تم إستقدام المزيد من الآليات الثقيلة للبحث عن المفقودين جراء الغارة الذي نفذها العدو الاسرائيلي امس على مبنى سكني مؤلف من 10 طبقات في منطقة الجاموس.
وفي السياق فان البحث لا يزال جاريا عن 23 مفقودا تحت الانقاض.
وتواصل فرق الدفاع المدني انتشال جثث الشهداء والمصابين ورفع الانقاض من مكان الغارة ، حيث دمر المبنى المستهدف بشكل كلي وتضررت بعض المباني المجاورة بشكل جزئي، وتم العمل على اخلاء بعضها، فيما يضرب الجيش طوقًا امنيًا حول المنطقة.