ممرضة شهيدة بغارة الضاحية.. وبيان من مستشفى الرسول

بقلوب مليئة بالإيمان والتسليم، تعلن إدارة مستشفى الرسول الأعظم (ص) عن استشهاد الممرضة فاطمة موسى غازي، التي ارتفعت في العدوان الإسرائيلي الغادر على الضاحية الجنوبية لبيروت. وإننا نتقدم بأحر التعازي لعائلتها وزملائها، معربين عن فخرنا بما قدمته في حياتها.

فاطمة، التي عُرفت بإنسانيتها ومهارتها في خدمة المرضى، كانت نموذجًا يُحتذى به في الرحمة والعطاء. لقد اختارها الله لتكون من الشهداء، حيث قدمت المساعدة للجرحى في ظل الظروف الصعبة، وعبّرت عن حبها لوطنها وللإنسانية من خلال عملها.

إن إدارة المستشفى وكافة موظفيها يعتزون بشهدائهم ويؤكدون التزامهم بدعم المقاومة ودفاعهم عن الوطن. نسأل الله أن يتغمد فاطمة بواسع رحمته ويجعل كل لحظة قضتها في خدمة الآخرين في ميزان حسناتها.