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محليات

سلسلة غارات اسرائيلية تستهدف قرى وبلدات جنوب لبنان... مراسل الجديد يتابع ابرز التطورات الميدانية

2024-09-21 | 06:37
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سلسلة غارات اسرائيلية تستهدف قرى وبلدات جنوب لبنان... مراسل الجديد يتابع ابرز التطورات الميدانية

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سلسلة غارات اسرائيلية تستهدف قرى وبلدات جنوب لبنان... مراسل الجديد يتابع ابرز التطورات الميدانية

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وزارة الصحة تتسلّم شحنة إضافية من المساعدات العراقية للقطاع الصحي
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وزارة الصحة تتسلّم شحنة إضافية من المساعدات العراقية للقطاع الصحي

تسلم وفد من وزارة الصحة العامة يضم المدير العام بالوكالة فادي سنان ورئيس دائرة المستشفيات هشام فواز شحنة إضافية من المساعدات العراقية للقطاع الصحي اللبناني مقدمة من الهلال الأحمر العراقي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في العالم وتتضمن الشحنة أحد عشر طنا من الأدوية والمستلزمات الضرورية لحالات الطوارئ.

11:21

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11:20

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة للعدو الإسرائيلي على مرتفعات القطراني أدت إلى إصابة شخص بجروح بليغة استدعت إدخاله إلى غرفة العناية المركزة.

كذلك أدت الغارات الإسرائيلية على مرتفعات البقاع الغربي إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة وقد عولجوا في الطوارئ.

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